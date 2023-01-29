توقيت جديد لنهائي كأس إفريقيا للمحليين

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم بصفة رسمية على تغيير توقيت نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وكان من المُقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت القادم الـ4 فيفري 2023 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الساعة الـ20:00.

لكن اللجنة المُنظمة للشان وافقت على تغيير توقيت النهائي وتأخيره بـ30 دقيقة لينطلق في حدود الساعة الـ20:30.

وسيجمع النهائي المُتأهل من مواجهة الجزائر أمام النيجر وكذا مواجهة مدغشقر أمام السنغال.