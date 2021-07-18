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توقيت سير قطارات الخطوط الطويلة في أول أيام العيد

بقلم نادية بن طاهر
توقيت سير قطارات الخطوط الطويلة في أول أيام العيد
محطة النقل بالسكك الحديدية
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نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، توقيت سير قطارات الخطوط الطويلة، الخاص بأول أيام عيد الأضحى.

وتتمثل مواقيت سير قطارات الخطوط الطويلة الخاص بأول أيام عيد الأضحى فيما يلي:

سير القطارات

هذا وأعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن برنامج سير القطارت الخاص بعيد الأضحى المبارك

وحسب بيان للشركة، فإن قطارات الخطوط الطويلة تنطلق ابتداء من منتصف النهار في اليوم الأول لعيد الأضحى.

بينما ستبقى كل القطارات الجهوية من وإلى العاصمة “المسيلة – سطيف – بجاية – شلف”، بنفس التوقيت المعتاد.

وتسير قطارات ضواحي العاصمة حسب برنامج يوم الجمعة، في أول أيام العيد، وتبقى قطارات ضواحي وهران بنفس التوقيت.

أما ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، فستعود القطارات للبرنامج العادي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961974
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