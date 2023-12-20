إعــــلانات
أخبار الجزائر

توقيت سير قطار “برج بوعريريج–المسيلة–تيسمسيلت”

بقلم نادية بن طاهر
توقيت سير قطار “برج بوعريريج–المسيلة–تيسمسيلت”
  • 66
  • 0

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير القطار على خط “برج بوعريريج – المسيلة – تيسمسيلت”.

وحسب بيان للشركة، فالقطار يسير يوميا على هذا الخط، مع التوقف في محطات المسيلة وعين الحجل وبوطي السايح والبرين وبوغزول والشهبونية، وسيدي لعجال، حاسي فدول وبوقارة.

حيث يكون الانطلاق من محطة برج بوعريريج نحو تيسمسيلت على الساعة 00: 5 صباحا. بينما يكون الانطلاق من محطة تيسمسيلت نحو برج بوعريريج على الساعة 30: 16 مساء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/tcdHj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر