توقيت عمل مكيف بالولايات الجنوبية في فصل الصيف

قرّرت الوزارة الأولى، استثنائيا اعتماد توقيت عمل مكيف في ولايات الجنوب نظرا للارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا التوقيت جاء وفقا لمتطلبات السير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية وضمانا لراحة سكان الولايات الجنوبية.

وأضاف ذات البيان أن التوقيت جاء على النحو التالي:

الفترة : من 21 جوان إلى غاية 31 أوت 2019.

التوقيت: من السادسة والنصف (6:30) صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا (13:30).

وجاء في البيان نفسه أن الولايات المعنية هي: أدرار، بشار، تندوف، تمنراست، إليزي، غرداية، الوداي، الأغواط، بسكرة و ورقلة.