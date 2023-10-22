توقيع أكثر من 70 إتفاقية للشراكة و الإستثمار

تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية للشراكة التجارية و الإستثمار الإقتصادي في ختام الصالون الدولي للبناء و العقار و الأشغال العمومية للشرق الجزائري. في طبعته السادسة التي تم تنظيمها بالمركب الثقافي أحمد باي (زينيت).

وقال أحمد حنيش محافظ الصالون، لـ “وأج”، أنه تم إمضاء هذا العدد من إتفاقيات الشراكة التجارية و الإستثمار الإقتصادي بين مستثمرين عارضين من مختلف ولايات الجزائر. و آخرين أجانب و مع زوار مهنيين ناشطين في مختلف المجالات على غرار قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الصناعة.

وكشف ذات المتحدث، أنه و منذ الشروع في تنظيمها بقسنطينة منذ 6 سنوات. مكنت هذه التظاهرة الإقتصادية المهنية من توفير رؤية واضحة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و الأجانب. حيث تم إنجاز أكثر من 50 مشروعا دخلوا مرحلة الإنتاج عبر عديد ولايات شرق البلاد مثل برج بوعريريج و الطارف.

كما تهدف هذه الإتفاقيات بالخصوص إلى تطوير وترقية الإقتصاد. مشيرا إلى أن هذا الحدث الذي تم إفتتاحه يوم الأربعاء المنصرم قد جمع 120 شركة ومؤسسة جزائرية و أجنبية. 30 منها تمثل دول تركيا والصين وإيطاليا وفرنسا وتونس.

للإشارة، فإن هذا الصالون الدولي قد تم تنظيمه من طرف مؤسسة “صن فلاور للإتصال” بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة “الرمال”. و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين. كما تم الوضول إلى أكثر من 25 ألف زائر مهني من بينهم ممثلون إقتصاديون لسفارات بعض الدول الإفريقية بالجزائر. قد سجلوا حضورهم منذ افتتاح الصالون بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.