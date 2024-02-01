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توقيع إتفاقية أمنية بين الجزائر وإيطاليا

بقلم نادية بن طاهر
توقيع إتفاقية أمنية بين الجزائر وإيطاليا
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أشرف كل من وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، ستسمح الاتفاقية الجديدة بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة. لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الالكترونية، والهجرة غير الشرعية. ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.

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