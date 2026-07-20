أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع إتفاقية إطار تعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، تشكل هذه الاتفاقية إطارا تنظيميا مرجعيا، يرمي إلى إنجاز أعمال مشتركة ومتفق عليها فيما يخص القيام بالدراسات المتعلقة بتصميم وتعديل وإدماج وعصرنة النظم والأساليب المعرفية.

ودراسة وتصميم وإنجاز المخرجات الضرورية لتطوير محاور ومواضيع الدراسات والبحث والتطوير.

وكذا التكوينات النوعية المتصلة بالمشاريع والمواضيع والبرامج التي سيشرع فيها، بالاشتراك، تكوينات التأهيل، التخصص. وكذا التربصات القصيرة والمتوسطة الأمد، والمساهمة في أعمال تأطير الطلبة والمستخدمين.