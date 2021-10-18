توقيع إتفاقية اطار بين سوناطراك والوكالة الوطنية للتشغيل

أمضت سوناطراك مع الوكالة الوطنية للتشغيل اليوم الإثنين، على اتفاقية إطار تتضمن إدارة عروض العمل في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل حصرياً على الانترنت لصالح المؤسسات الكبيرة عبر منصة إلكترونية خاصة بالوكالة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، وسيط الجمهورية وكذا الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار ،

هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني سيشرع العمل بها مع سوناطراك في مرحلتها الأولى، أما الغرض من هذه العملية هو إضفاء شفافية أكثر ومرونة في التعامل مع احتياجات التوظيف لسوناطراك بما يتناسب مع المهارات المطلوبة لكل منصب عمل.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تمكين التعاون بين سوناطراك والوكالة الوطنية للتشغيل من حيث الموازنة بين الوظائف الشاغرة وطلبات العمل مع تقليل وقت معالجة عروض العمل وتعزيز الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية المسيرة لعمليات التوظيف.

كما سيتم الشروع في العمل بهذه المنصة لفترة تجريبية مع سوناطراك كشركة رائدة لمدة تقدر بثلاثة (03) أشهر على أن يعمم إستعمالها بداية 2022 على مختلف الشركات الكبرى.