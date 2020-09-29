توقيع إتفاقية بين الحظيرة الوطنية تازة بجيجل ووكالة سياحية للترويج لها

أشرف وزير السياحة محمد حميدو، على توقيع اتفاقية تعاون بين الحظيرة الوطنية تازة بجيجل، ووكالة السياحة والأسفار سيتيل كابيل.

وتهدف هذه الإتفاقية، إلى الترويج والتسويق للحظيرة كمسار سياحي ومقصد هام للولاية.

وجاء ذلك، خلال زيارة الوزير لولاية جيجل اليوم الثلاثاء، أين وقف بقرية الشريعة ببلدية زيامة منصورية.

واستمع الوزير، لعرض تقديمي حول الحظيرة الوطنية تازة المتربعة على مساحة تفوق 3000 هكتار، والمصنفة كمحمية هامة للمحيط الحيوي.

وأوصى المسؤول الأول عن قطاع السياحة، بفتح وتسهيل الاستثمار السياحي الايكولوجي على مستوى الحظيرة، بهدف الاستغلال الأفضل لثروتها الطبيعية.

كما إلتقى الوزير على مستوى دار المنتوجات التقليدية بذات القرية، مع مواطني وساكني القرية واستمع لبعض انشغالاتهم.