توقيع إتفاقية بين اللجنة المنظمة للألعاب العربية وموبيليس

وقعت اللجنة المنظمة للألعاب العربية، اليوم الإثنين، على توقيع عقد رعاية مع متعامل الهاتف شركة “موبيليس”، تحسبا للألعاب العربية.

وصرح رئيس اللجنة المنظمة للألعاب العربية، سيد أحمد سالمي، في هذا الصدد:”سنعمل على نجاح هذه التظاهرة الرياضية، مثلما نجحت الألعاب المتوسطية السنة الماضية”.

وأضاف المتحدث:”برعاية ومساندة شركة موبيليس سيعطي دفعة لكي نكون في مستوى التطلعات، ونتمنى من خلال هذه الإتفاقية أن نقدم دورة ناجحة”.

يجدر الإشارة، ستنطلق منافسات الألعاب العربية في نسختها الـ15، الجزائر 2023، بداية من تاريخ 5 إلى 15 جويلية الحالي.