قناة النهار توقيع إتفاقية بين المجمع العمومي للفندقة والشركة القطرية “رتاج” للفنادق والضيافة بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جانفي 2023 - 22:05 شارك غرِّد أرسل 80 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8FIfu اقرأ أيضا النهار ترندينغ: سماء تاغيت تتزين بالألوان إحتفالا بدخول العام الجديد 2023 قناة النهار 01 جانفي الممثلة نوال قدودو: باش تضحك الناس لازملك موهبة كبيرة وأنا نحب الأدوار المركبة قناة النهار 31 ديسمبر زهرة: زدت بنصف عمود فقري والأطباء قالوا لعائلتي مستحيل تعيش "حبة في ظهرها ماتهدر ما تمشي" قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: تحية للمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار الغير مشروع وكل مصالح الامن قناة النهار 25 ديسمبر مومن أيت قاسي: قطر نجحت في تنظيم المونديال رغم العداء من الأوروبيين قناة النهار 16 ديسمبر رئيس الجمهورية: لايزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشحي للعهدة الثانية قناة النهار 22 ديسمبر عز الدين يسرد قصيدة مؤثرة لوالدته وهو يذرف الدموع ويشكرها على تضحيتها قناة النهار 28 ديسمبر طالع هابط مع الشيخ النوي : نقولوا للمحسن أحسنت وللمسيئ أسأت قناة النهار 01 جانفي طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر طالع هابط: شاهد البريكولاج والطرق الغريبة للتزفيت في الجزائر قناة النهار 29 ديسمبر