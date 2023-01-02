إعــــلانات
قناة النهار

توقيع إتفاقية بين المجمع العمومي للفندقة والشركة القطرية “رتاج” للفنادق والضيافة

بقلم النهار أونلاين
توقيع إتفاقية بين المجمع العمومي للفندقة والشركة القطرية “رتاج” للفنادق والضيافة
  • 80
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8FIfu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر