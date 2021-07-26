توقيع إتفاقية بين المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر الخارجي

تم التوقيع على إتفاقية بين المديرة العامة للضرائب والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي. لغرض الإنخراط في نظام قبول الدفع الإلكتروني.

وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، فإن ذلك يأتي في إطار إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة “مساهمتك”، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة من خلال تبسيط الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين. كما سيسمح بتوسيع الوعاء الجبائي والمساعدة على تحسين العلاقات بين الإدارة والمكلفين بالضريبة بشكل عام.

وأضاف البيان، أنه يجب أيضا الإشادة بمساهمة ودعم بنك الجزائر الخارجي وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي. التي سمحت بإنشاء هذا النظام الجديد. مشيرا إلى أن فضاء “مساهمتك” مخصص للمكلفين بالضريبة المسجلين والخاضعين للهيئات الجبائية غير المجهزة بنظام المعلومات “جبايتك”. وبالتالي ستسهل الإجراءات الإدارية وتبسط الوفاء بالالتزامات الجبائية للمكلفين بالضريبة من خلال السماح لهم بالتصريح ودفع ضرائبهم ورسومهم عبر الإنترنت.

كما يمكن للمكلفين بالضريبة الذين يحملون بطاقة الدفع بين البنوك أو البطاقة الذهبية دفع تصريحاتهم من خلال الولوج إلى فضائهم الخاص على بوابة “مساهمتك. وذلك في إطار توسيع طرق الدفع الإلكترونية. حيث سيتم في البداية وضع خدمات البوابة في موقعين تجريبيين. وهما المديريات الولائية لوهران شرق ولوهران غرب.