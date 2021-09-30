توقيع إتفاقية بين سونلغاز و “BNA” لإطلاق خدمة الدفع بالهاتف

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز شاهر بولخراص. على مراسيم التوقيع على إتفاقية إطار مع الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو. من أجل إطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف.

وتهدف الإتفاقية إلى تنفيذ برامج لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات عن بعد لصالح زبائن الشركات التابعة لمجمّع سونلغاز. لا سيما خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول (WIMPAY-BNA)، المقترحة لدفع فواتير الكهرباء والغاز.

وقال الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، أننا نسعى لإيصال الدفع الإلكتروني لأرقى التقنيات عبر إطلاق الدفع عبر الهاتف وسنسعى للتطوير اكثر.

من جهته قال شاهر بولخراص أن إتفاقية اليوم تاريخية عبر الاعلان عن انطلاق خدمة مشتركة ممثلة في الدفع عبر الهاتف، حيث سنسعى لتطوير الخدمات الرقمية

للإشارة فقد إنطلق الدفع عبر الأنترنت في 2018 عبر البطاقة البنكية أو عبر أجهزة tpe نهائيات الدفع الإلكتروني. كما أن الربط بالكهرباء الأعلى عالميا بنسبة 99 بالمائة للكهرباء. بما يعادل 11مليون زبون. أما بالنسبة للغاز الطبيعي فبلغت نسبة الربط 77بالمائة بازيد من 7 ملايين زبون

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