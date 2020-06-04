توقيع إتفاقية بين وزارة التكوين والهلال الأحمر لتوحيد الجهود في مكافحة كورونا

أشرفت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، بن فريحة هيام، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، اليوم، على التوقيع على اتفاقية إطار بين الوزارة والهلال الأحمر.

وحسب بيان للوزارة، تهدف الاتفاقية إلى توحيد وتضافر الجهود، و تجنيد كل الوسائل المتاحة لمواصلة محاربة وباء الكوفيد 19.

ويأتي ذلك، من خلال تجنيد المتطوعين من الهلال الأحمر الجزائري وتكوينهم، بهدف المساهمة في خياطة الكمامات داخل المؤسسات التكوينية، الموزعة عبر كافة ولايات الوطن.

كما يضمن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تزويد مختلف ورشات الهلال الأحمر الجزائري بالمواد الأولية الخاصة بتصنيع الكمامات.

ومن جهة أخرى، سيتم الشروع في تنظيم عمليات تحسيسية وتوعية مشتركة تغطي كل التراب الوطني.

كما سيتم إعداد ومضات إشهارية، هدفها التوعية بأهمية احترام تدابير الوقاية والأمن من أخطار وباء الكورونا.