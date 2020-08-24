توقيع إتفاقية بين وزارتي البيئة والتكوين المهني

وقّعت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث صباح اليوم رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارتين.

وأضافت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الإتفاقية تعتبر أرضية لشراكة دائمة وقوية بين القطاعين، وتهدف لوضع أسس لشراكة قوية مبنية على أهداف ومبادئ لتقاسم الواجبات والفرص بين جميع الفاعلين.

وأشارت إلى أن الإتفاقية ستتولى إعداد البرامج العصرية وتطوير البرامج الحالية في مجال البيئة مع توسيع التخصصات والمهن الحديثة وإدماج المقاولاتية الخضراء وتعميمها عبر مختلف المعاهد والمراكز.

كما تهدف إلى تشجيع الشباب على انشاء مؤسسات مصغرة على غرار تسيير وتدوير وتثمين النفايات، ويأتي هذا توافقا مع التطور الهام والسريع الحاصل في قضايا البيئة وحماية الأرض وتحقيق الاستدامة في التنمية والانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

من جهتها أكدت الوزيرة إستعداد الوزارة على توفير فرص التربصات الميدانية والمرافقة التطبيقية في كل الولايات للمتربصين الجدد.