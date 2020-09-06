توقيع إتفاقية بين وزارتي الثقافة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة

تم التوقيع اليوم الأحد، على إتفاقية إطار بين وزارتي الثقافة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة .

وجاء في بيان وزارة الثقافة:”أشرفت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، رفقة السيد ياسين المهدي وليد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على إمضاء اتفاقية إطار بين القطاعين”.

وأضاف البيان أن هذه الإتفاقية تهدف لإرساء شراكة فعّالة تمكّن أصحاب المشاريع، لاسيما الشباب، من إحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون،

وذلك اعتبارا لأهمية المؤسسات الناشئة في خلق نسيج اقتصادي يتماشى مع متطلبات التنمية وبالنظر لما توفّره من إمكانات لترقية الصناعات والخدمات الثقافية والفنية.



واتفق الطرفان، على إطلاق مبادرة خلال الأسابيع المقبلة، يتم التحضير لها فورا، تتضمن معرضا للمشاريع المبتكرة في مجالات التراث والثقافة والفنون، وتحديد المشاريع المؤهّلة للدعم والمرافقة.