توقيع إتفاقية بين وزارتي الثّقافة والفنون والتّعليم العالي لتعزيز التعاون

تم اليوم الخميس، توقيع إتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الثّقافة والفنون ووزارة التّعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن هذه الإتفاقية ستسمح بترقية وتطوير الأنشطة الثّقافيّة والفنيّة في الوسط الجامعي.

كما تسهل عملية ولوج الطلبة إلى مختلف المؤسسات الثقافيّة والفنية،وتوفير كل الشروط الضروريّة لتأطير عملية تكوين الطلبة في المجالات الثقافية والفنية.

وقالت الوزيرة، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاقية ستمكّن من تحقيق الترجمة الحقيقيّة للشّخصيّة الجزائريّة.، والتي تَنبني أساسا على الخصوصيّة

الثّقافيّة وتُحمى برعاية ومتابعة الصّرامة الأكاديميّة والمعرفيّة .

وأشارت إلى أن الرهان في وزارة الثقافةهو مواكبة استراتيجيّةَ الحكومةِ، بتدشين مسارٍ اقتصاديّ لقطاع الثّقافة والفنون.

واعتبرت بن دودة،أن الثّقافة تُحصي معاهدَ ومدارس عليا، لذا وجب تحقيق شراكة نوعيّة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

لضمان مسارٍ مُنسجمٍ مع معاييرها وشروطها.