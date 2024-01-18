توقيع إتفاقية بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري.. هذا فحواها

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن توقيع اتفاقية إطار بين مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وحسب بيان للوزارة، أمضى كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني أمس الأربعاء، على اتفاقية إطار للتعاون بين القطاعين.

ويأتي ذلك، تجسيدا لأهداف مخطط عمل الحكومة الخاصة بتنويع

الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

وتشمل هذه الإتفاقية عدة محاور منها تعزيز البحث العلمي لا سيما فيما يخص تثمين الموارد البيولوجية والتحسين الوراثي.

وكذا تثمين أحواض السقي من خلال ادماج تربية المائيات في الإنتاج الفلاحي. وتكوين الفلاحين في هذا المجال.

وتثمين وترقية المنتجات الفلاحية والصيدية والتعاون في مجال مراقبة نوعية ونظافة الأوساط في ميدان تربية المائيات المدمجة.

كما اتفق الطرفان بموجب هذه الإتفاقية على تشجيع إنشاء تعاونيات في مجال تربية المائيات المدمجة.

ومرافقة الشباب خريجي مؤسسات التكوين في القطاعين الحاملين للأفكار المبتكرة من أجل تجسيد مشاريعهم.