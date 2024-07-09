توقيع إتفاقية بين CAAT وOADI لتقديم عروض تأمينية للمستثمرين الجزائريين

وقعت اليوم الأحد بالعاصمة كل من الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT والمنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار OADI اتفاقية إطار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم عروض تأمينية شاملة للمستثمرين المنخرطين في المنظمة.

وتقدم الشركة الجزائرية للتأمينات، بموجب الاتفاقية الجديدة، عروضاً تأمينية شاملة للمستثمرين المنتسبين للمنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار. بما في ذلك “تأمين المخاطر الأساسية، تأمين مختلف القطاعات، تأمين الممتلكات. وغيرها من التأمينات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، بعروض تفضيلية”، حسب ما تنص عليه الاتفاقية.

ووفقًا لما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات CAAT، ناصر سايس. فإن الشركة ستعمل على تخفيف المخاطر التي تواجه المستثمرين خلال مسارهم الاستثماري. مع التركيز على تقديم دعم متكامل يشمل التحسيس والتكوين والمرافقة خلال مختلف مراحل مشاريعهم.

كما ستضمن الاتفاقية، حسب سايس، تأمين الشركات والبنوك الممولة لها في كل القطاعات مثل الزراعة والصناعة والمؤسسات الناشئة وغيرها. وحتى في استيراد المعدات اللازمة لعمليات الصناعة والإنتاج.

من جانبه، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لتطوير الاستثمار OADI، فيصل عماري، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم الموجة الاقتصادية الجديدة في الجزائر. وتعزيز الاستثمارات من خلال إتاحة بيئة مأمونة وداعمة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الطرفان أن هذه الاتفاقية تأتي كإلتزام للجهات الرسمية بدعم الاستثمار. وتقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين في إطار توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الخاص في الجزائر.