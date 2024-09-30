توقيع إتفاقية بين CNAS ومستشفى بروكسل

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمركز الاستشفائي الجامعي لبروكسل.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الشراكة، تأتي في إطار جهود السلطات الجزائرية الرامية إلى تنويع مواقع استقبال المرضى وتحسين نوعية الرعاية الصحية للجزائريين داخل الوطن وخارجه.

كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة في بلجيكا

وتعزيز التعاون والتبادل الطبي بين البلدين. على غرار التعاون الطبي القائم بين كل الدول، بما فيها الأكثر تطورا.

كما أشار الوزير إلى أن الاتفاقية ستتيح للمختصين الجزائريين فرصة اكتساب مهارات طبية متقدمة في مجالات عدة. أبرزها طب الأطفال الطب النووي، طب الأورام الجراحة القلبية. وطب الأورام الشريانية والأوعية الدموية الدماغية.

وأشاد الوزير، بالجهود الوطنية في المجال الصحي الذي ما فتئ يتعزز بالإنجازات التي تؤكد إرادة الدولة وحرصها على ضمان رعاية صحية نوعية للمواطن. والتي تتجلى في التطورات الملحوظة التي شهدها القطاع الصحي في الجزائر. بفضل التكوين المجاني عالي الجودة للأطقم الطبية وشبه الطبية.

بالإضافة الى إنشاء شبكة واسعة من المرافق الصحية العمومية، تغطي كامل التراب الوطني وتضمن مجانية العلاج. فضلا عن الدور الذي يلعبه القطاع الصحي الخاص في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.

مردفا أن هذه الجهود أسفرت عن تقليص عدد الحالات التي تتطلب تحويلا للعلاج بالخارج إلى 6 أنواع فقط. مع مساعي الحكومة لتعزيز القدرات الوطنية للتكفل بها من خلال مشاريع التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

كما أوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن بنودا تتعلق بالتكوين ونقل التكنولوجيا. حيث تم وضع برنامج عمل مشترك بالتنسيق مع قطاع الصحة واللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. والذي سيركز في البداية على الطب النووي وطب الأورام عند الأطفال.

ومن جانبه، أشاد سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر جون جاك كيريا، والذي حضر مراسم توقيع الإتفاقية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين. التي ستعزز أكثر من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين.

كما عبر المدير العام المستشفى الجامعي ببروكسل، رينو ويتمور، عن تقديره للتعاون المثمر بين المستشفى والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقم الطبي للمستشفى الجامعي ببروكسل سيقوم بزيارة للعيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوسماعيل.

بالإضافة إلى مصلحتي الطب النووي وطب أورام الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي الأمين دباغين بباب الواد.

وتأتي هذه الزيارات، بهدف التعرف على جزء من التجربة الجزائرية والإمكانيات المتاحة.