توقيع إتفاقية بين ENIE وفايمر الإيطالية لإنشاء شركة فايمر الجزائر

تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق شراكة بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE والمؤسسة الإيطالية “فايمر إيطاليا”، لإنشاء شركة مختلطة ” فايمر الجزائر”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن الشركة المختلطة، ستكون متخصصة في تصنيع مخزنات الطاقة، ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.

وكذا لواحق الـمراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، التي تمثل أكثر من 20% من مكونات مـحطات الطاقة الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

وتم توقيع اتفاق المساهمين من طرف الرئيس المدير العام لمؤسسة ENIE، وممثل الشركة الإيطالية بالجزائر .

كما حضر توقيع الاتفاقية، وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان. ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، عل هامش الزيارة التي قادت الوزارء المعنيين، إلى ولاية سيدي بلعباس.

كما تمت المصادقة على هذه الشراكة من طرف مجلس المساهمة الدولة في دورته الأخيرة.

وأوضح زغدار، في هذا الإطار، بأن هذه الشراكة تهدف لتطوير الإدماج المحلي خلال السنوات الأولى. لتتجاوز 50% في السنة الخامسة من النشاط.

وسيساهم هذا المشروع بصفة فعالة في برنامج الحكومة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

كما أشار الوزير، إلى قرارات اجتماع مجلس الوزراء في 21 نوفمبر2021، التي أسدى فيها رئيس الجمهورية، تعليمات لتعميم استعمال الطاقة الشمسية في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية.

بالإضافة إلى إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال هذه الطاقة النظيفة في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية.

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