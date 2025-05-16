توقيع إتفاقية تعاون إستراتيجي بجامعة سيدي بلعباس

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بجامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي.

وحسب ما نشره الوزير، على صفحته بفايسبوك، تم توقيع الإتفاقية، بين جامعة سيدي بلعباس والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

والهدف من هذه الإتفاقية، هو مرافقة المشاريع المبتكرة، وكذا تثمين مخرجات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

بالاضافة لتسليم شهادات توطين لحاملي المشاريع المبتكرة بجامعة سيدي بلعباس.