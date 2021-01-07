توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتي التجارة والتعليم العالي

تم اليوم الخميس، إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزيري التجارة والتعليم العالي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التجارة، كمال رزيق، إن المشاكل التي يعرفها القطاع تتطلب مساهمة الجميع وعلى رأسهم الباحثين.

كما كشف الوزير، عن فتح 250 هيكلا للطلبة والباحثين عبر 48 ولاية، للمساهمة في إنهاء أبحاثهم العلمية.

وأضاف رزيق، إن الإتفاقية ستسمح بمرافقة وزارة التعليم العالي، لكي تكون الجامعة منتجة.

مؤكدا إن كل اطارات وزارة التجارة تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأورد الوزير، إنه قد آن الأوان، إن يصبح لمخرجات المخابر، صبغة سوقية وتجارية.

كما أعلن رزيق، إن مصالحه سترافق وزارة التعليم العالي على الحصول على السجلات التجارية في 48 ولاية، وتثمين الأبحاث العلمية المنجزة في الجزائر.

وفي الأخير، إعتبر الوزير، إن هذه الإتفاقية، تدخل في إطار تجسيد برنامج الحكومة، بتثمين الإنجازات والاختراعات في الجامعة الجزائرية.

وأكد الوزير، على إن مصالحه ستبذل كل ما بوسعها، وستضع كل مجهوداتها تحت تصرف الطلبة والدكاترة والباحثين.