توقيع إتفاقية تفاهم بين الجزائر وفنزويلا في مجال الثقافة 

وقعت الجزائر اليوم في العاصمة الفينزويلية كراكاس عاى مذكرة تفاهم مع فنزويلا في مجال الثقافة. وأمضى المذكرة عن الجانب الجزائري وزير الفلاحة التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وتهدف المذكرة إلى تعميق الروابط بين الدولتين من خلال تعزيز ونشر الثقافة وتشجيع التبادل الثقافي والفني. بالإضافة إلى تشجيع التعاون المؤسسي في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية مع تعزيز التبادلات بين الطرفين في مختلف المجالات مثل الفنون البصرية والفنون المسرحية والموسيقى والسينما والتراث.

وجاء ذه الغتفاق ضمن سلسلة اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين كجزء من أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الدولية الجزائرية الفنزويلية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني .