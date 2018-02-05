وقع كل من المسرح الوطني “محي دين بشطارزي” والديوان الوطني للخدمات الجامعية والمركز الوطني للسينما لتعزيز التعاون الثقافي بين المؤسسات.

وقال مدير دائرة السينما بوزارة الثقافة “مراد شويحي” ان هدفنا منى هذه الإتفاقيات هو التعريف بالسينما الجزائرية وماتنتجه.

وانه سيتم عرض كل ماتنتجه السينما الجزائرية على مستوى الإقامات الجامعية في نشاطاتها المنظمة لفائدة الطلبة.

وقال مدير المسرح الوطني “محمد يحياوي” بأنه تم الإتفاق على خفظ سعر تذكرة الدخول للمسرح بنسبة 70 بالمئة اي الطالب يدفع فقط 30 بالمئة.

واضاف مدير ديوان الخدمات الخدمات بأن هذه الإتفاقية عبارة عن تبادل الخبرات واعطاء فرص للطلبة الموهوبين للإحتكاك بأهل الإختصاص.

وانه ستكون هناك ندوات منظمة من طرف هذه المؤسسات لفائدة الطلبة.