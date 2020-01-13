توقيع إتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي

وقع اليوم الإثنين، الهلال الأحمر الجزائري، إتفاقية شراكة مع نظيره الليبي، لدعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج وفقا لإختصاص الطرفين.

ووقع هذه الإتفاقية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مرعي عبد الحميد الدرسي، بحضور إطارات من الجانبين.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز القدرات بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي، عن طريق تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الإنسانية.

بالإضافة إلى تنسيق العمل للحد من ظاهرة الهجرة غير شرعية، والمساهمة في ترقية القانون الدولي الإنساني.

كما تنص هذه الإتفاقية، حسب “واج”، على التنسيق بين الهيئتين في مجال إعادة الروابط العائلية وتبادل الزيارات وتشجيع التوأمة بين فروع الهلال الأحمر الجزائري والهلال الليبي، بالمناطق الحدودية.

بالإضافة إلى تسيير قوافل طبية مشتركة بين الهيئتين، قصد تقديم مساعدات متبادلة على مستوى المناطق الحدودية.

وبهذه المناسبة، أكدت بن حبيلس أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار العمل الإنساني، معربة عن أملها في أن تشكل زيارة الوفد الليبي بادرة خير لمواصلة المجهودات على المستوى الثنائي والإقليمي.

كما ثمنت ذات المتحدثة، الشعور الطيب الذي عبر عنه الهلال الأحمر الليبي نحو الجزائر، قيادة وشعبا.

ومن جهته، أكد الدرسي أن هذه الإتفاقية تجسد روح التعاون بين البلدين، وأعرب عن إمتنانه وتقديره للهلال الأحمر الجزائري، والذي يعد أول جمعية عربية توقع إتفاقية مباشرة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، حسبه.

وكان الهلال الأحمر الجزائري، قد استقبل وفدا من الهلال الليبي، يوم الخميس الماضي.

وأرسلت الجزائر، قبل حوالي أسبوع، أزيد من 100 طن من المساعدات الإنسانية نحو ليبيا، والتي من بينها مواد غذائية وأدوية، عبر مطار جانت.