توقيع إتفاقية شراكة لترقية المقاولاتية في المجال السياحي والصناعة التقليدية

تم اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة، بهدف ترقية المقاولاتية في المجال السياحي والصناعة التقليدية و العمل العائلي.

وحسب بيان لوزارة السياحة، جاءت هذه الإتفاقية، تجسيدا للإتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة السياحة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وتم إمضاء هذه الإتفاقية، بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لفروع الجزائر “وسط وجنوب وغرب وشرق”، ومديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لولاية الجزائر، وغرفة الصناعة التقليدية ‏والحرف لولاية الجزائر.

وتهدف هذه الإتفاقية، لترقية المقاولاتية في المجال السياحي والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وتشجيع إستحداث مؤسسات مصغرة في ترقية وترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية.