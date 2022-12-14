توقيع إتفاقية شراكة للتكوين في مهن صناعة السيارات

وقعّت وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومجمع “ستيلانتيس-فيات” إتفاقية شراكة لتحديد برامج تكوين في مهن تتعلق بمجال صناعة السيارات.

وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على مراسم توقيع هذه الإتفاقية، التي تهدف إلى إنشاء فروع للتكوين المهني في مهن تتعلق بصناعة السيارات. وذلك لفائدة المكونين عن طريق التكوين المتواصل. وكذا للمتربصين والمتمهنين للإستفادة من تربصات تطبيقية. سيما في الصيانة، وتكوين تقنيين في عدة تخصصات ترتبط بالمجال.

كما أكد مرابي أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار إستحداث آليات شراكة فعّالة ودائمة لتعزيز العلاقات بين مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والشركات. من خلال تحديد برنامج تعاون لضمان مسايرة التكوين لمتطلبات سوق العمل.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن توقيع هذه الإتفاقية هو تجسيد لانفتاح قطاع التكوين المهني على محيطه الخارجي. كما يرمي إلى تنمية المورد البشري في المجالات التكوينية الجديدة الداعمة للسياسة الوطنية للتشغيل وبغية المساهمة في بعث الإقتصاد الوطني.

وأبرز الوزير أن هذه الشراكة ستسمح بالتعاون المشترك على تحديد الإحتياجات الجديدة والعمل على إعداد وتحيين برامج التكوين و تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين. علاوة على إدراج تخصصات جديدة في البرامج البيداغوجية التكوينية في مجال صناعة السيارات.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أشرف مرابي على انطلاق دورة تكوينية لفائدة مدراء جدد للمؤسسات التكوينية. بغية تزويدهم بمعطيات حول الطرق الحديثة في مجال التسيير الإداري والمالي وتعريفهم بالمقاربة الجديدة لتسيير ميزانية قطاع التكوين المهني. الرامية إلى الإستغلال الأمثل للموارد.

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