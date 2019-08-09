توقيع إتفاقية في مجال طب العمل بين وزارتي الصحة والفلاحة

أشرف وزير الفلاحة شريف عماري رفقة وزير الصحة محمد ميراوي على مراسيم التوقيع على إتفاقية إطار في مجال طب العمل.

وحسبما أفادت به وزارة الصحة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الإتفاقية هدفها وقاية العمال التابعين لوزارة الفلاحة.

وأضافت الوزارة أن الإتفاقية تهدف إلى التعاون وتبادل المعلومات في مجال الأخطار المهنية وتأدية الخدمات بين الطرفين في مجالات طب العمل.

ناهيك عن حماية العمال من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى الحوادث أو الأمراض المهنية ومن كل ضرر يلحق بصحتهم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تحديد وتعيين المخاطر المهنية على مستوى المؤسسات والهياكل والمستثمرات التابعة لقطاع الفلاحة.

كما سيتم القيام بزيارات ميدانية للإستعلام عن ظروف العمل، والمراقبة الطبية للعمال المعنيين والقيام بفحوصات عيادية وبيولوجية.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتلقيح فئات العمال المعنيين بالبرنامج الوطني للتلقيح في الوسط المهني.

كما ستقوم وزارة الصحة بإنجاز تحقيقات ودراسات حول صحة العمال والوقاية من الأخطار المهنية، باتفاق مشترك.