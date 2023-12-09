توقيع إتفاقية لإعادة استعمال المياه المصفاة في السقي

أشرف وزير الري، طه دربال، على إمضاء اتفاقية إطار بين الديوان الوطني لتطهير والديوان الوطني لسقي وصرف المياه حول “اعادة استعمال المياه المصفاة”.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الإتفاقية، إلى تثمين المياه المستعملة المصفاة في ميدان السقي.

هذا وترأس الوزير، صباح اليوم السبت، يوم دراسي حول : ” تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة :تجارب وآفاق”.

وأكد الوزير أنه وتنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، فإن الحل الدائم والمستدام لضمان توفير مياه السقي، يمر عبر الاعتماد على مصادر غير تقليدية.

موضحا أن من أبرز هاته المصادر، المياه المستعملة المصفاة، والتي تمثل إمكانيات معتبرة من المياه. يمكن تصنيفها كمصدر رابع بعد المياه الجوفية والسطحية ومياه البحر المحلاة.

وأشار الوزير، إلى أن قطاعه بذل مجهودات معتبرة في السنوات الأخيرة من أجل الرفع من حشد الموارد المائية الغير تقليدية بالخصوص المياه المصفاة.

وجاء ذلك، من خلال تسطير مشاريع استثمارية بعنوان برنامج التطهير كمحور أساسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن. ومرافقة الاقتصاد الوطني من أجل التنمية والمساهمة في تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلاد.