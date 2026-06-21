توقيع إتفاقية لإنجاز أول مصنع لإنتاج أحذية “سكيتشرز” الأمريكية بالجزائر

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الأحد، على توقيع اتفاقية لإنجاز أول مصنع في إفريقيا لإنتاج أحذية العلامة العالمية الأمريكية “سكيتشرز” بالجزائر

واستقبل الوزير، وفداً عن الشركة الأمريكية العالمية Skechers، ضم كلا من دوجلاس باركر، نائب الرئيس المكلف بالشؤون المالية، و دانيال ليفي، نائب الرئيس المكلف بالمبيعات الدولية. من أجل استعراض مشروع إنجاز أول مصنع للعلامة العالمية الأمريكية Skechers بالجزائر. الذي سيجعل منها أول قاعدة صناعية في إفريقيا لإنتاج أحذية هذه العلامة. حيث أكد الوزير أن هذا المشروع يجسد التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى إحلال الواردات بالإنتاج الوطني. من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المنتجة وتعزيز الشراكات مع العلامات العالمية الكبرى.

كما أبرز أن اختيار علامة “سكيتشرز Skechers” لإنجاز أول مصنع لها في إفريقيا بالجزائر يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار الوطني. ويؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي.

كما أشرف الوزير على مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الشركة الأمريكية Skechers والشركة الجزائرية تراديفوت من أجل إنجاز هذا المشروع الصناعي. حيث من المرتقب أن يدخل المصنع حيز الاستغلال خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، بطاقة إنتاجية تقدر بمليوني حذاء سنوياً. مع تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 40 بالمائة. بما يعزز مسار إحلال الواردات من خلال تطوير الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق الوطنية.

كما سيتم تكوين اليد العاملة الجزائرية من طرف خبراء ومكونين تابعين لشركة Skechers. بما يضمن نقل التكنولوجيا والخبرة وفق أعلى المعايير الدولية في صناعة الأحذية. وسيخصص إنتاج المصنع في مرحلته الأولى لتغطية احتياجات السوق الوطنية. على أن ينطلق في مرحلة التصدير نحو الأسواق الإفريقية ابتداءً من السنة الثانية من الاستغلال، بما يعزز مكانة الجزائر كمنصة صناعية وتصديرية إقليمية.

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