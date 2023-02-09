توقيع إتفاقية لإنشاء قطب تكنولوجي لصناعات النسيج والجلود

وقع المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتكس” والجامعة الصناعية “ALGERIA CORPORATE UNIVERSITIES- GACU” اتفاقية تعاون لمرافقة جيتكس لإنشاء قطب تكنولوجي للصناعات النسيجية وصناعات الجلود.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لجيتيكس، توفيق بركاني. والمدير العام للجامعة الصناعية، غريب سيفي.

ويرتكز إنشاء هذا القطب التكنولوجي أساسا حول البحث، التطوير والابتكار وتطوير التنمية المستدامة. والدراسة، التصميم والهندسة وتطوير الكفاءات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وستقوم الجامعة الصناعية، بموجب هذه الاتفاقية، في مرحلة أولى، بمرافقة مجمع جيتكس لإنشاء مخبر لمراقبة جودة منتجات النسيج والجلود. وذلك من أجل الحصول على الإشهاد (certification) على منتجاتها.