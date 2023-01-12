توقيع إتفاقية لاستغلال الغاز الحيوي الناتج عن النفايات

وقّعت الوكالة الوطنية للنفايات، إتفاقية شراكة مع المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. من أجل ضبط خطة عمل مشتركة خاصة باستغلال الغاز الحيوي الناتج عن النفايات.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر الوكالة الوطنية للنفايات من طرف مديرها العام، كريم ومان، ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع.

وتهدف الإتفاقية إلى ترقية النشاطات المتعلقة بقطاع التثمين الطاقوي للنفايات. وكذا ضبط خطة عمل مشتركة خاصة باستغلال الغاز الحيوي الناتج عن النفايات. وكذا النفايات العضوية الصلبة غير القابلة للتدوير كوقود لإنتاج الطاقة. في سياق الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

كما تتمحور الإتفاقية حول تطوير دراسات خاصة بتوليد الطاقة من النفايات. وأيضا إطلاق مشاريع تجريبية في مجال إنتاج الطاقة إنطلاقا من الغاز الحيوي على مستوى مراكز الردم التفني.

وأكد ياسع أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال واسعا لتطوير شعبة تثمين النفايات. حيث سيتم العمل على تجسيد مشاريع تجريبية لإنتاج الكهرباء من خلال استغلال غاز الميتان الناتج عن النفايات. كما سيتم تنفيذا لهذه الاتفاقية تحيين خرائط موارد الطاقة من الكتلة العضوية، بمعية الوكالة الوطنية للنفايات.

وفي عرض حول الإتفاقية وموضوع التثمين الطاقوي للنفايات وحالة النفايات العضوية”، أوضحت مديرة تطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات، آمال أسما أن النفايات بعد تحللها تنتج عصارة، وغازات حيوية تتحول في غياب الأكسجين إلى غاز الميتان. الذي يمكن استغلاله كمصدر للطاقة أو من خلال حرقه لإنتاج الكهرباء.

أما بخصوص طرق الإستفادة من الغاز الحيوي، أشارت أسما إلى أن هذا المورد يمكن أن يستخدم كوقود من أجل تزويد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي. كما يمكن حقنه في شبكة التزويد بالغاز الطبيعي. داعية إلى ضرورة الاسراع لتجسيد مشاريع تجريبية لاستغلال غاز الميتان لإنتاج الكهرباء. إذ أن الانتاج السنوي للنفايات يقدر بـ 11.1 مليون طن، بينما تقدر تكاليف الأضرار البيئية السنوية الناتجة عنها تفوق 127 مليار دج.

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