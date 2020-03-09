توقيع إتفاقية لتسويق الغاز الجاف بين شركتي “سوناطراك” و”إيني”

وقعت شركة سوناطراك مع شركة “إيني”، اليوم الإثنين، إتفاقية لتسويق الغاز الجاف حتى سنة 2042.

وأفاد بيان لشركة سوناطراك، أن الشركة وقعت مع شركة “إيني” الجزائر للإنتاج، عقد شراكة يتعلق بتسويق الغاز الجاف من محيط زمالة الكبير بولاية ورقلة، حتى سنة 2042.

وأوضحت سوناطراك أن الإتفاقية تدخل في إطار عقد الإرتباط الذي يربط شركتي سوناطراك و “إيني الجزائر”.

وأكدت سونطراك أن التسويق يتعلق بكتلة فائض الغاز 403، المتواجدة في محيط زمول الكبير بولاية ورقلة.

كما أوضحت سوناطراك أنه سيتم نقل هذا الغاز الزائد من خلال خط أنابيب الغاز التي تربط منشآت كتل 403 و 405b، مما سيسمح بمعالجتها في منشآت الغاز في “منزل ليدجميت”.

وأشارت شركة سوناطراك أن “انتاج الغاز السنوي الذي يتم تسويقه يبلغ حوالي 500 مليون متر مكعب حتى عام 2042”.