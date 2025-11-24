توقيع إتفاقية لتمكين متربصي التكوين من خدمات النقل الجامعي

شهد مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ترمي إلى تمكين متربصي التكوين والتعليم المهنيين من الاستفادة من خدمات النقل الجامعي عبر مختلف ولايات الوطن.

وتجسّد هذه الاتفاقية توجهًا استراتيجيًا يُعزز مكانة المتربص في قلب السياسات العمومية. من خلال توفير خدمة نقل منتظمة وموثوقة تخفف أعباء التنقل اليومي. وتتيح للشباب متابعة مسارهم التكويني في ظروف مريحة وآمنة تواكب طموحاتهم.

كما تؤكد هذه الخطوة الإرادة المشتركة للقطاعين في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع الخدمات الموجهة للمتعلمين والمتربصين. انسجامًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتهيئة البيئة المناسبة لاندماج فعّال للشباب في عالم الشغل.