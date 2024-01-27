توقيع إتفاقية لتمويل 10 مشاريع للشباب في الجنوب

أشرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، والمدير العام لبنك السلام، ناصر حيدر، على التوقيع على إتفاقية اطار بين جمعية أضواء رايتس وبنك السلام.

وحسب بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني، ستسمح الإتفاقية في مرحلة أولية على تمويل 10 مشاريع للشباب في جنوبنا الكبير.

بالإضافة إلى إنتقاء أحسن المشاريع الناجحة والعمل على دعمها ومضاعفاتها على المستوى الوطني.

وجاء توقيع هذه الإتفاقية، على هامش تنظيم منتدى المجتمع المدني إفريقيا في حركة من أجل التنمية في طبعته الثانية.