توقيع إتفاقية لتموين السوق باللحوم البيضاء في رمضان

أشرف وزير الفلاحة، يوسف شرفة، على مراسم الإمضاء على اتفاقية إطار بين مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك Agrolog ، والفديرالية الوطنية لمربي الدواجن وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الإتفاقية، إلى تعزيز تموين السوق الوطنية باللحوم البيضاء لا سيما خلال شهر رمضان المقبل.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك على غرار اللحوم البيضاء.

ويأتي ذلك، عبر تعزيز التعاون والشراكة بين مهنيي مختلف الشعب الفلاحية والمتعاملين الإقتصاديين العموميين.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تكوين مخزون من اللحوم البيضاء لضبط السوق الوطنية بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بهذه الشراكة.

ويتعلق الأمر بكل من المربين “بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات”. والشركات التابعة لمجمع AGROLOG “الديوان الوطني لتغذية الأنعام عبر الفروع التابعة له. والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية SARPA، والمتوسطية للتبريد Frigomedit”.