توقيع اتفاقيتي تصدير هامتين مع تونس وتشاد

تم اليوم توقيع اتفاقيتي تصدير هامتين بين شركة الجيريا هام موتورز، المصنّعة للدراجات النارية الجزائرية “سيم”، وشركاء من دولتي تونس وتشاد، بقيمة 1,2 مليون دولار، في إطار فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، أُبرمت الاتفاقية الأولى، مع شركة “ميقاسيكل للتوزيع” التونسية، المتخصصة في استيراد وتوزيع الدراجات النارية ولواحقها.

حيث تم الاتفاق على تصدير 7 أنواع مختلفة من دراجات “سيم”، بالإضافة إلى قطع الغيار والمستلزمات.

فيما جاءت الاتفاقية الثانية، في شكل مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للتجهيزات والتوزيع التشادية. تمهد لتوقيع عقد رسمي لاحقًا لتصدير الدراجات النارية إلى السوق التشادية.

وتُجسّد هذه الاتفاقيات تطوّر الصناعة الجزائرية، خاصة في قطاع المركبات ذات العجلتين. وتُعزز من حضور المنتج الوطني في السوق الإفريقية. ضمن مسعى تكاملي اقتصادي يعزز الشراكة جنوب-جنوب ويُكرّس ثقافة التبادل والتعاون البيني.