توقيع إتفاق بقيمة 600 مليون دولار بين “سوناطراك” و”بيتروفاك”  

وقّع مجمع “سوناطراك” وفرعه الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء إتفاق مع الشركة البريطانية للهندسة في ميدان المحروقات “بيتروفاك”.

بقيمة 600 مليون دولار لتطوير حقول الغاز بمنطقة تينهرت بولاية إيليزي.

و ينص هذا الإتفاق على إنجاز مركز العزل والضغط ومرافق المركب الغازي المتوفرة لربط 36 بئر بالحقول الغازية للشمال.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع الإنتاج الغازي، وإضافة يومية من الغاز الخام تقدر بـ 4.7 مليون متر مكعب في اليوم.

ويسعى المشروع أيضا إلى معالجة الغاز الخام لمعمل أحانت عبر التكفل بغاز ثاني اوكسيد الكاربون و الزئبق و كذا انتاج 750 طن يوميا من المكثفات.