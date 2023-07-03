توقيع إتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة “أجانسيا نوفا” الإيطالية

وقعت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم ووكالة الأنباء الإيطالية “أجانسيا نوفا”، إتفاق تعاون يتضمن تبادل الأخبار والمضامين الإعلامية.

وحسب واج ووقع الاتفاق كل من المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، ونظيره عن “أجانسيا نوفا”، فابيو سكيلانتي. وحضر الأمينين العامين لوزارتي شؤون خارجية البلدين, لوناس ماقرامان وريكاردو قاريغليا.

كما جرت مراسيم التوقيع بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الايطالي.

واتفقت الوكالتان بموجب هذا الاتفاق على تطوير تعاونهما الثنائي و تجسيد مشاريع تهدف إلى تطوير الفضاء الإعلامي و ضمان تغطية موضوعية و مهنية لمختلف الأحداث. بالإضافة إلى تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل التفاهم المتبادل من اجل المساهمة في تقارب شعبي البلدين و تنظيم أحداث مشتركة.