توقيع إتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجزائر وقطر

وقع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة، غانم بن شاهين بن غانم الغانم، على البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين البلدين.

وكان بلمهدي، قد أجرى مباحثات مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، غانم بن شاهين بن غانم الغانم، بحضور وفدي البلدين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشأن الديني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الجزائر وقطر. وحرصهما على الارتقاء بالتعاون إلى مستويات عملية تسهم في خدمة الدين الحنيف وتعزيز القيم الروحية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.