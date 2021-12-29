توقيع إتفاق لإنشاء مجلس للأعمال الجزائري الموريتاني

قامت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بالتوقيع على إتفاقية مع الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني لإنشاء مجلس للأعمال الجزائري الموريتاني. على هامش زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر.

وأكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عقلي. في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، أن التوقيع على الاتفاقية ستجعل المجلس يعمل على تعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين في شتى المجالات. بالإضافة كذلك إلى ترقية التعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه جاء لتجسيد الإرادة السياسية القوية الهادفة إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين الجزائر وموريتانيا. كما أن لقاء اليوم يعكس مدى أهمية العلاقات بين البلدين وتجسيدها عن طريق مشاريع ميدانية لفائدة الطرفين.

من جهته قال رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد عتبة، ان المجلس المستحدث يعتبر آداة نوعية لتطوير التبادل التجاري بين البلدين. وتنسيق التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد في السياق ذاته، على تجدر العلاقات الراسخة بين الجزائر وموريتانيا. والتي أكدتها زيارة رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لبلد المليون شهيد. للتعبير عن عمق العلاقات المشتركة وعن متطلبات توطيد التكامل الاقتصادي .

كما سينبثق عن انشاء مجلس الاعمال الجزائرية الموريتانية تظاهرات ولقاءات إقتصادية وتجارية ثنائية بين المؤسسات الاقتصادية في الافق، لتحديد فرص التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين، لتدعيم التبادلات التجارية والاستثمارات بين الجزائر وموريتانيا.

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