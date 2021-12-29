توقيع إتفاق لإنشاء مجلس للأعمال الجزائري الموريتاني
قامت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بالتوقيع على إتفاقية مع الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني لإنشاء مجلس للأعمال الجزائري الموريتاني. على هامش زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر.
وأكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عقلي. في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، أن التوقيع على الاتفاقية ستجعل المجلس يعمل على تعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين في شتى المجالات. بالإضافة كذلك إلى ترقية التعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه جاء لتجسيد الإرادة السياسية القوية الهادفة إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين الجزائر وموريتانيا. كما أن لقاء اليوم يعكس مدى أهمية العلاقات بين البلدين وتجسيدها عن طريق مشاريع ميدانية لفائدة الطرفين.
من جهته قال رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد عتبة، ان المجلس المستحدث يعتبر آداة نوعية لتطوير التبادل التجاري بين البلدين. وتنسيق التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد في السياق ذاته، على تجدر العلاقات الراسخة بين الجزائر وموريتانيا. والتي أكدتها زيارة رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لبلد المليون شهيد. للتعبير عن عمق العلاقات المشتركة وعن متطلبات توطيد التكامل الاقتصادي .
كما سينبثق عن انشاء مجلس الاعمال الجزائرية الموريتانية تظاهرات ولقاءات إقتصادية وتجارية ثنائية بين المؤسسات الاقتصادية في الافق، لتحديد فرص التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين، لتدعيم التبادلات التجارية والاستثمارات بين الجزائر وموريتانيا.
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الجزائر-موريتانيا: التوقيع على اتفاقيات تعاون شملت هذه القطاعات
الجزائر-موريتانيا: التوقيع على اتفاقيات تعاون شملت هذه القطاعات
أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموريتاني، على مراسم توقيع إتفاقيات تعاون، شملت عدة قطاعات.
وجاء ذلك، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر.
وتخص إتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتكوين المهني والمؤسسات المصغرة.
هذا وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها وزير القطاع، عبد الباقي بن زيان، ونظيرته الموريتانية، أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله. كما تم التوقيع في ذات المجال على برنامج تنفيذي لسنوات 2022 /2024/2023
كما تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة من طرف وزير القطاع، عبد الرحمان بن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل والتكوين المهني، طالب ولد سيد أحمد.
وكذا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني وقعها وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ونظيره الموريتاني.
كما شملت التوقيعات أيضا مذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات المصغرة. وقعها عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. وعن الجانب الموريتاني، وزير التشغيل والتكوين المهني.