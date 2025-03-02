توقيع اتفاقيات بين شركة الاستثمار للفندقة “SIH” وست مجمعات صناعية

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقيات إطار بين شركة الاستثمار للفندقة “SIH” وست مجمعات صناعية تابعة لوزارة الصناعة.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة أن المجمعات الصناعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية AGRODIV، الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود GETEX. الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية ACS، ألجيرين جنرل ميكانيكس-شركة قابضة AGM. الشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية. الكهرومنزلية والكهربائية ELEC EL DJAZAIR، وقعت اتفاقيات إطار مع شركة الاستثمار للفندقة “SIH”.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تموين المؤسسات الفندقية التابعة لشركة الاستثمار للفندقة SIH. بمختلف المنتجات والخدمات الصناعية المنتجة محليًا، بما في ذلك المواد الغذائية لضمان تغطية احتياجات المؤسسات الفندقية. من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية. المنتوجات النسيجية الخاصة بمجال الفندقة، مثل الأغطية، الشراشف، المناشف، والستائر، وفقًا للمعايير الفندقية المعتمدة. الدهانات بتشكيلة واسعة تناسب الاستخدامات الفندقية. المنتجات الخشبية والأثاث الفندقي، بما في ذلك الطاولات، الكراسي، وأثاث الغرف والمطاعم. الأواني الفندقية مثل الملاعق، الصحون، وأدوات المائدة. المنتجات الكهرو منزلية والإلكترونية لتجهيز الفنادق بأحدث التجهيزات. المضخات المائية لضمان استمرارية الخدمات الفندقية بأفضل الظروف، يضيف البيان.

وخلال كلمته، شدد وزير الصناعة على ضرورة الرفع من جودة المنتجات الوطنية والاعتماد على الابتكار، بما يتماشى مع المعايير الصارمة المعمول بها في مجال الفندقة، لضمان تنافسية المنتجات الجزائرية في هذا القطاع الحيوي.

كما دعا الوزير إلى المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الاتفاقية، من خلال العمل المشترك بين شركة SIH” والمجمعات الصناعية، لضمان تزويد الفنادق بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأكد أيضًا على أهمية توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توحيد الجهد الصناعي الوطني و استغلال القدرات الإنتاجية المحلية والاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد.

كما أشار البيان أن هذه الاتفاقية تعكس إلتزام وزارة الصناعة بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الخدمات الفندقية الذي يشهد تطورًا متسارعًا.

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