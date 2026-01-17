توقيع اتفاقيات بين مركز الامتياز بعين بسام وشركات وطنية متخصصة في صناعة الجلود والنسيج

وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين اليوم بالبويرة, على اتفاقيات شراكة بين شركات وطنية متخصصة في صناعة الجلود والنسيج ومركز الامتياز للتكوين بعين بسام.

وأشرف على مراسم التوقيع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، وخلال زيارة عمل قادتها إلى البويرة.

وقامت الوزيرة ببلدية عين بسام بمعاينة مركز الامتياز للتكوين وتطوير الكفاءات في مهن النسيج والجلود.

كما تفقدت ارحاب بتفقد مختلف المصالح والأجنحة التابعة لهذا المركز، الذي أطلق نهاية سنة 2025 أول دورة تكوينية في ثلاث شعب مفتوحة أمام المتربصين.

وبالمناسبة، أشرفت أرحاب على حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين مركز الامتياز لعين بسام وشركات وطنية عمومية متخصصة في صناعة النسيج والجلود، من بينها فروع تابعة للمجمع الصناعي “جيتكس”، على غرار الجزائرية للمنسوجات.

وفي تصريح صحفي على هامش الزيارة قالت أرحاب ” لقد شهدنا توقيع اتفاقيات تهدف إلى إعطاء دفع جديد لقطاع صناعة الجلود والنسيج, من خلال شراكة فعلية بين قطاع التكوين المهني وخمسة فروع للمجمع الصناعي جيتكس”.

واعتبرت ارحاب أن هذه الاتفاقيات من شأنها ” أن تمنح نفسا جديدا لمركز الامتياز بعين بسام”, الذي ” يملك القدرة على إدماج شعب وتخصصات جديدة للاستجابة لاحتياجات مجمع جيتكس”, على حد قولها.

وأضافت أرحاب أن هذه الاتفاقيات، الموقعة بين مركز عين بسام وشركات الجزائرية للمنسوجات و”نادي جاكات” ( جاكيت كلوب) و ” ليذر اندستري” (صناعة الجلود) و الجزائرية للجلود و مشتقاته (اساد) “.

وأكدت أنه من شأنها المساهمة في تكوين كفاءات وطنية مؤهلة للاندماج في عالم الشغل، حيث يعد هذا المركز حلقة وصل بين قطاع التكوين المهني والقطاع الاقتصادي.