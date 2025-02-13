جرت مراسم توقيع اتفاقيات متعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية إلى جميع البنوك العمومية، اليوم، بحضور كل من وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما حضر كلٌّ من رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، المدراء العامون للبنوك العمومية، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وإطارات من الوزارتين.

وحسب بيان الوزارة، تدخل هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار التي أبرمت بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 4 ديسمبر 2023. وتتعلق بتعميم تمويل مشاريع القطاع الفلاحي إلى كل البنوك الفاعلة في الساحة المالية.

وبالمناسبة، أكد الوزراء بأن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية. وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة، في ما يخص تعزيز الأمن الغذائي. وذلك من خلال تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية التي تستفيد من دعم الدولة عبر دعم نسب الفائدة. ما يتيح للفلاحين والمستثمرين الحصول على قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم.