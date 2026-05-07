توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وتركيا في عدة مجالات استراتيجية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري- التركي.

وتم التوقيع على برتوكول تعاون بين المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية ومؤسسة التلفزيون التركية في مجال الإذاعة.

ووقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مذكرة تفاهم مع وكالة الاستثمار والتمويل التركي بشأن التعاون في مجال ترقية الاستثمار.

بينما وقعت وزارة الاتصال مع مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية التركية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التضليل الإعلامي.

كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة التجارة التركية، بشأن الشروع في مفاوضات لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي.

في حين تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.

مذكرات التفاهم

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن التعاون في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والتدريب. وأيضا في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية التركية في مجال تسيير الكوارث وحالات الطوارئ.

كما تم التوقيع على اتفاق بين الجزائر وتركيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستبدالها.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية في مجال رعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.

في حين تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية حول النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرقات.

وبشأن التعاون في الخدمات البريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية.

في الأخير وقع رئيس الجمهورية رفقة أخيه الرئيس أردوغان على إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.