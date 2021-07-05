توقيع اتفاقية إطار بين المديرية العامة للرقمنة والمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي

تم اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية إطار بين المديرية العامة للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، والمدرسة العليا لتسيير والاقتصاد الرقمي. وجاء هذا الحدث على هامش اليوم الدراسي حول “استخدام التعليم عن بعد في الجزائر”.

وتتعلق هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، بتكفل مختبر الدراسات والأبحاث حول الاقتصاد الرقمي (LEREN) التابع للمدرسة. ببعض الدراسات والتحاليل التي سيتم إطلاقها في مجال الرقمنة. والعمل على إعداد وتشجيع وتطوير مشاريع مشتركة من اجل تطوير الرقمية والإسراع في التحول الرقمي المنشود.