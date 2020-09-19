توقيع اتفاقية إطار بين قطاعي السياحة والمؤسسات المصغرة

أشرف وزير السياحة محمد حميدو، رفقة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، على مراسم امضاء اتفاقية إطار بين الوزارتين.

ويأتي ذلك، في إطار تعزيز العمل التنسيقي والتكامل الحكومي وتظافر الجهود في مجالات السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي والمؤسسات المصغرة.

وحسب بيان لوزارة السياحة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز روح المقاولاتية والإبداع لدى حاملي المشاريع في مجال السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

وكذا تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة للتنمية المحلية المستدامة، لاسيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا ومناطق الظل.

كما تندرج هذه الإتفاقية، في سياق تشجيع الابتكار الذي يولد روح المقاولاتية والقدرة التنافسية والمرونة في التسيير، من خلال إستعمال التكنولوجبات الحديثة وتحسين الخدمات والبحث عن الجودة.

ويأتي ذلك من أجل جعل السياحة الجزائرية أكثر جاذبية للسائح الجزائري والأجنبي، وكذا الوصول إلى صناعة تقليدية أكثر جودة لتغطية الأسواق المحلية والتموقع في الأسواق الخارجية.

كما تهدف الإتفاقية إلى تقديم كل التسهيلات والدعم والمساندة للمشاريع الناشئة، وسرعة دراسة الملفات المقدمة.

وأشار البيان، إلى إن هذا العمل المشترك، سيكلل من خلال تضافر جهود الوزارتين وعمل لجنة الإشراف والمتابعة من أجل تجسيد بنود الإتفاقية ميدانيا.