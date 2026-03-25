توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة ونظيرتها النيجرية

وقعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، رفقة نظيرها النيجري اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين البلدين.

​وجاء هذا في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول، سيفي غريب رفقة وفد وزاري رفيع المستوى إلى جمهورية النيجر الشقيقة.

حيث ​شهدت الزيارة نشاطا مكثفا يهدف إلى بعث حركية جديدة في التعاون الثقافي، وركزت المحادثات على ​حماية التراث الثقافي عن طريق تبادل الخبرات في مجال ترميم المعالم التاريخية وحماية التراث غير المادي الذي يجمع البلدين في منطقة الساحل.

هذا و​توجت الزيارة بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين وزيرة الثقافة والفنون ونظيرها بجمهورية النيجر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ​تنظيم أسابيع ثقافية متبادلة لتعريف الشعبين بالموروث الثقافي والفني لكل بلد. ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال تنسيق الجهود الأمنية والتقنية لحماية الآثار. بالإضافة إلى ​دعم الصناعات السينماتوغرافية والكتاب عبر تشجيع الإنتاج المشترك وتسهيل مشاركة المبدعين في المعارض والمهرجانات الدولية المقامة في كلا البلدين.

​وتجسد هذه الاتفاقية الإرادة السياسية القوية للقادة في البلدين، وخطوة عملية لجعل الثقافة محركا للتنمية الاقتصادية والتقارب الاجتماعي في منطقتنا.

