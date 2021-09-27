توقيع اتفاقية إطار للشراكة الإستراتيجية بين مجمع “أسمدال” والديوان الجزائري المهني للحبوب

تم اليوم الاثنين، على مستوى وزارة الفلاحة، توقيع اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية لمدة أربع سنوات، بين المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية “أسمدال” الممثل من قبل الرئيس المدير العام هواين محمد طاهر والديوان الجزائري المهني للحبوب ممثلا من طرف أمينه العام مسعودي نصرالدين.

وجرى ذلك بإشراف كل من وزير الطاقة والمناجم ووزيرالفلاحة والتنمية الريفية وإطارات من سوناطراك.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الالتزام المشترك بين الطرفين لتحسين التعاون لخدمة الفلاحة، وضمان ديمومة التموين المستمر للفلاحين بالأسمدة ذات الجودة العالية وبكميات كافية و أسعار معقولة، خاصة في هذه الفترة حيث شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق الوطنية والدولية.

كما تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة لحماية الإنتاج الوطني و التقليص من الواردات و المساهمة في توازن الميزان التجاري وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

كما تم التوقيع على اتفاقية ثانية خلال هذه المناسبة بين شركة النشاط الزراعي الغذائي، شركة تابعة لمجمع سوناطراك 100% و شركة AGROLOG (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية)، هذه الإتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود مع الأخذ بعين الإعتبار المصالح المتبادلة للطرفين.

وتأتي هذه الخطوات تجسيدا للاهداف المسطرة من طرف الدولة الرامية إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الفلاحي والتغذية الزراعية تمهيدا لتحقيق الإستقلالية الغذائية .